Prima pagina Il Mattino: "ADL-Conte, avanti senza paura"

In arrivo la sfida della verità per il Napoli di Conte che domani affronterà l'Inter, diretta avversaria per lo scudetto. "De Laurentiis-Conte, avanti senza paura. 'E domani vogliamo restare in vetta'" si legge quest'oggi sulla prima pagina de Il Mattino. Continua quindi il processo di crescita del Napoli di Antonio Conte che affronterà il match di domani contro i nerazzurri con l'obiettivo di portare a casa il massimo dei punti per rimanere alla guida della classifica.