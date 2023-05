Il Mattino - Caos biglietti Napoli-Samp: al mercato nero costano fino a 1000 euro

Situazione a dir poco caotica per la vendita dei biglietti di Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 che sarà seguita dalla festa Scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Situazione a dir poco caotica per la vendita dei biglietti di Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 che sarà seguita dalla festa Scudetto. Come rivelato da Il Mattino, ieri ci sono stati problemi in continuazione nel sistema di TicketOne che si è bloccato più volte, rendendo impossibile l'acquisto dei tagliandi. Problemi per la piattaforma sia online ma anche per le ricevitorie ufficiali. Si sono verificati anche episodi di bagarinaggio che avrebbero creato questo tipo di problema e ora su varie piattaforme alternative ci sono già in vendita biglietti a prezzi maggiorati ad un costo che va dai 150 fino ai 1000 euro.