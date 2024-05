Il Mattino: "Il pressing su Conte: DeLa non molla. Pioli resta il piano B"

In apertura spazio al sequestro della pizzeria del centro storico "Dal Presidente": "La pizza connection di Napoli".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al prossimo allenatore del Napoli in prima pagina: "Il pressing su Conte: DeLa non molla. Pioli resta il piano B". In apertura spazio al sequestro della pizzeria del centro storico "Dal Presidente": "La pizza connection di Napoli". Di seguito la prima pagina integrale.