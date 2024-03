Il Mattino - Jesus voleva che la Procura lo ascoltasse a Castel Volturno. Ma parlerà in call o a Roma

Come scrive Il Mattino, i collaboratori di Chiné, il capo della procura federale, hanno preso contatti con Jesus ieri mattina presto

Come scrive Il Mattino, i collaboratori di Chiné, il capo della procura federale, hanno preso contatti con Juan Jesus ieri mattina presto. Il difensore è fuori dall'Italia, perché per tre giorni il Napoli è in libera uscita e riprenderà gli allenamenti solo domani: il brasiliano ha chiesto, in un primo momento, di essere ascoltato venerdì, a Castel Volturno, con gli investigatori della Figc che si sarebbero dovuti spostare sul litorale domizio per raccogliere la sua deposizione, il suo racconto, il suo j'accuse. Poi i magistrati sportivi hanno insistito.

Meglio che l'audizione avvenga prima. E non è escluso, quindi, che già domani possa esserci una call o che Jesus si rechi direttamente a Roma. Lo deciderà il brasiliano assieme agli investigatori federali.