Il Mattino - Torna Mertens per la notte dei sogni: potrebbe giocare al posto di Osimhen

Dries Mertens tornerà in campo nella partita di giovedì sera contro il Barcellona. Lui che è uno specialista delle notti che contano, potrà esaltarsi contro i catalani con Spalletti che punta forte sul suo estro per scardinare la difesa di Xavi. Secondo Il Mattino, come riportato da Tuttomercatoweb.com, una delle ipotesi sarebbe quella senza Osimhen in campo e con il belga al centro dell'attacco come falso nove. L'alternativa è quella di vederlo schierato dal 1' ma con al fianco il nigeriano.