Il Mattino - Tutto sullo staff di Conte: Sinatti non ne farà parte

Dietro a un grande allenatore c'è sempre un grande staff. Questa regola vale anche per Antonio Conte, che arriva a Napoli con il suo team di professionisti che si è costruito nel corso della carriera. Una vera e propria squadra che, in vista dell'avventura alla guida del club partenopeo, potrebbe registrare qualche nuovo arrivo ma anche qualche addio.

Dello staff farà sicuramente parte Cristian Stellini: i due si sono conosciuti nel 2007, quando era ancora un terzino mentre Conte era un giovane allenatore. Presente anche Lele Oriali, ben più di un team manager per il tecnico salentino. Tra le partenze, invece, da segnalare quella di Sinatti (che verrà sostituito da Coratti come preparatore atletico). Via anche Simone Beccaccioli, il match analyst arrivato con Spalletti nel 2021. Al suo posto Gianluca Conte, fratello minore di Antonio e laureato in scienze motorie.

Un altro dei probabili innesti, stando a quello che riferisce Il Mattino, è Elvis Abbruscato. Ex attaccante tra Serie A e B, nel 2020 ha fondato una onlus per aiutare le persone in difficoltà dopo il Covid. Da calciatore, invece, aveva dato vita a "Be coach": piattaforma digital per aiutare i protagonisti del mondo dello sport nelle loro performance. Ha allenato la Nazionale Under 18, prima delle selezioni Primavera di Reggiana e Mantova.