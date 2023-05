Il Roma - Infortunio Lozano può complicare cessione: c’è preoccupazione, domani gli esami

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha fornito su Twitter le ultime sull’infortunio occorso a Hirving Lozano nel match con la Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha fornito su Twitter le ultime sull’infortunio occorso a Hirving Lozano nel match con la Fiorentina: “C’è preoccupazione per le condizioni di Hirving Lozano. Domani gli esami strumentali daranno l'esito preciso. In caso di problema serio per il Napoli sarebbe impossibile cedere il messicano, che quindi potrebbe avviarsi verso la permanenza in scadenza di contratto (fino al 2024)”.