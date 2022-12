Il Roma - Riprende la preparazione, domani il Napoli attende tre reduci dai Mondiali

Dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti, domani il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti, domani il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista dell'amichevole di sabato contro il Villarreal. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, scrive su Twitter: "Il Napoli attende per domani il rientro dei primi tre reduci dai Mondiali. Sono Lozano, Anguissa e Olivera. Per Kim e Zielinski qualche giorno di riposo in più, avendo giocato gli ottavi di finale in Qatar".