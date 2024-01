Il Roma, Scotto: "Uno tra Demme e Zielinski fuori dalle liste. Sul futuro di Ostigard..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma e esperto di mercato

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista Il Roma e esperto di mercato: "Ostigard? Il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo, il Genoa si è mosso per un prestito. Credo che la premura sia portare quest’operazione a termine, credo qualcosa più di 7 milioni. De Laurentiis ha mantenuto la promessa.

Liste? È stata data per scontata la cessione di Ostigard, ma io darei un doppio ingombro: lui e Demme/Zielinski. Non è una situazione semplice. Calafiori? La preferenza è Buongiorno. Calafiori è un’alternativa che il Napoli segue, ma c’è il Milan avanzato. A me risulta che a De Laurentiis piaccia più Buongiorno".