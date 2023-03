Il Roma - Stadio in silenzio, ultras chiedono incontro ad ADL entro sabato: la situazione

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di “Terzo Tempo”

"Per quanto riguarda i tifosi del Napoli, quel silenzio che è stato solo parziale, perchè in Curva A qualcuno ha cantato, non era una protesta. Dopo i fatti accaduti sull'autostrada con i tifosi della Roma, c'è stata una punizione supplementare per i gruppi coinvolti che ha vietato l'introduzione di oggetti contundenti nella Curva, tra questi anche mazze dei tamburi e i bastoni con cui si agitano e muovono le bandiere.

Questo divieto è finito perché questa punizione terminava il 28 febbraio, quindi già da sabato possono essere reintrodotti. Il Napoli concederà a tutti di acquistare i biglietti, anche a chi non ha tessera del tifoso e Fidelity Card contemporaneamente, ma gli ultras hanno chiesto a De Laurentiis di incontrarsi entro sabato per trovare una soluzione. La sensazione è che se non ci sarà questo incontro prima di sabato, il silenzio potrebbe continuare. Oggi è arrivata la notizia negativa, il Napoli non sarebbe disponibile a fare questo incontro ma la decisione spetterà a De Laurentiis che resta possibilista anche se potrebbe slittare nel tempo".