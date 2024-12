Prima pagina Il Roma titola: "C'è un Toro da matare per restare in vetta"

Altro giro, altro turno di campionato da capolista per il Napoli, che anche oggi contro il Torino sarà chiamato a gestire la pressione per mantenere la testa della graduatoria. "C'è un Toro da matare per restare in vetta", è il titolo scelto dall'edizione odierna de Il Roma per presentare la partita.