Kiss Kiss - ADL al Maradona per sostenere la squadra: proverà ad arrivare in anticipo per vedere la squadra

Aurelio De Laurentiis presente al Diego Armando Maradona per la sfida all’Atalanta. Lo racconta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come il presidente proverà ad arrivare prima allo stadio, per far sentire la sua vicinanza alla squadra per l’importantissimo match di Coppa Italia.

Domani, invece, De Laurentiis volerà a Milano per l’Assemblea di Lega in compagnia di Oreste Vigorito, patron del Benevento.