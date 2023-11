KK - ADL vorrebbe Palladino a giugno: c'è un nome da smentire

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Il Verona di Tudor giocava un bel calcio, era solido in difesa e in attacco facevano cose importanti Barak, Caprari e Simeone. Questo è il momento più delicato della storia di De Laurentiis perchè se si sbaglia di nuovo allenatore si rischierebbe di finire fuori dall’Europa ed il Napoli non può permetterselo. Farioli? Non mi risulta che piaccia a De Laurentiis, lui per l’anno prossimo vorrebbe Palladino".