KK - Anguissa verso il recupero? Filtra una indiscrezione da Castel Volturno

Dalla redazione di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal arrivano notizie relative al recupero di Anguissa che oggi ha svolto parte di lavoro personalizzato in campo.

In casa Napoli c'è molta prudenza, i tempi sono stretti per la Roma, dunque è assai probabile che il giocatore possa essere recuperato non per domenica ma per la sfida di mercoledì contro i Rangers in Champions.