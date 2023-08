KK - Cautela su Osimhen: ecco perché non ha giocato contro l'Augsburg

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole andare cauto con Victor Osimhen, per questo ieri non ha giocato contro l'Augsburg. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, l'affaticamento muscolare non è nulla di grave, lo fa capire anche il calciatore quando appare in campo e saluta i tifosi. Ma il club azzurro non vuole correre il rischio di peggiorare la situazione, ragion per cui la cautela resta massima.