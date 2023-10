KK - Elmas, fastidio muscolare già smaltito: grande intensità nella rifinitura

Eljif Elmas, di rientro dagli impegni in nazionale, è andato soltanto in tribuna al Bentegodi contro l'Hellas Verona a causa di un fastidio muscolare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas, di rientro dagli impegni in nazionale, è andato soltanto in tribuna al Bentegodi contro l'Hellas Verona a causa di un fastidio muscolare. Un problema però già smaltito, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, che riferisce di un centrocampista macedone che sta già bene e che ha messo tanta intensità nella rifinitura del mattino.