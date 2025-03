KK - Le date dei ritiri estivi: 10 giorni a Dimaro e 15 a Castel di Sangro, i dettagli

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato notizie sui ritiri estivi per la prossima stagione nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Vi do in anteprima le date ufficiali dei prossimi due ritiri. Il Napoli sarà a Dimaro giovedì 17 luglio fino al 27 luglio. Poi Antonio Conte concederà dei giorni di riposo, dal 28 al 31 luglio, poi dal 1° al 15 agosto sarà a Castel di Sangro, anche se queste date non sono ancora ufficiali".

