KK - Lozano è parte del progetto: anche se resta in scadenza Garcia lo utilizzerà

TuttoNapoli.net

Hirving Lozano attualmente è un calciatore del Napoli a tutti gli effetti, fa parte del progetto e resterà tale anche se resterà in scadenza di contratto. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli, smentendo dunque le ipotesi di una emarginazione mandando il Chucky in tribuna come 'punizione' per il mancato accordo sul rinnovo a cifre più basse.