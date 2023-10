KK - Parla ADL, ma non in conferenza: il presidente rilascerà intervista alla stampa

Domani, alla vigilia di Hellas Verona-Napoli, non dovrebbe esserci la conferenza stampa di Rudi Garcia.

Domani, alla vigilia di Hellas Verona-Napoli, non dovrebbe esserci la conferenza stampa di Rudi Garcia. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui dalle indiscrezioni che arrivano non ci sarà il consueto incontro coi media pre-partita. E quindi l'allenatore francese, a quanto pare, resterà muto.

Non dovrebbe essere lo stesso invece per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis. L'emittente fa sapere che da Castel Volturno circolano voci secondo cui non sarà l'allenatore a parlare, bensì il presidente, ma non in conferenza: il patron azzurro dovrebbe rilasciare un'intervista ad alcune testate della carta stampata.