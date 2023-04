KK - Prende piede l'ipotesi spostamento alla domenica, ma non alle 12:30

A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui starebbe prendendo piede l'ipotesi di spostare il derby dal sabato alla domenica

Quando si giocherà Napoli-Salernitana? E' in corso il vertice per ordine sicurezza pubblica in Prefettura e a breve arriverà la decisione definitiva del Casms. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui starebbe prendendo piede l'ipotesi di spostare il derby dal sabato alla domenica: non alle 12:30, in contemporanea con Inter-Lazio, bensì alle 15 per tutelare i diritti tv delle pay per view.