KK - Terminata riunione in Prefettura, ma ce ne sarà un'altra: le novità

La riunione in Prefettura per stabilire la data di Napoli-Salernitana si è appena conclusa, ma non c'è ancora il verdetto.

La riunione in Prefettura per stabilire la data di Napoli-Salernitana si è appena conclusa, ma non c'è ancora il verdetto. Anzi, ce ne sarà un'altra alle 17:30 e le discussioni continueranno, sempre in Prefettura. A 48 ore dal match, dunque, ancora non si sa quando si giocherà il derby. In queste riunioni - riferisce Radio Kiss Kiss Napoli - si sta mettendo a punto il piano strategico per gli eventuali festeggiamenti. Ci saranno tantissimi agenti, addirittura in duemila starebbero arrivando da Roma per garantire l'ordine pubblico.