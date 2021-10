KKN conferma: Insigne sempre più verso la panchina, Spalletti ha scelto il sostituto

Le ultime che arrivano da Castel Volturno raccontano di un Luciano Spalletti intenzionato a dare un turno di riposo a Lorenzo Insigne in occasione della partita di stasera contro il Bologna. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che conferma le ultime indiscrezioni: al posto del capitano dovrebbe scendere in campo Eljif Elmas, per la prima volta titolare come esterno sinistra dopo le due titolarità da mezzala o trequartista.