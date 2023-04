KKN - Fissato Comitato in Prefettura per ordine e sicurezza pubblica: ci sarà anche ADL

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha svelato

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha svelato: “Giovedì ci sarà in Prefettura un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui prenderanno parte il Prefetto Palomba, il Questore di Napoli Giuliano, il presidente De Laurentiis e gli esponenti delle Forze dell’Ordine”.