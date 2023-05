KKN - Novità sulla data di Napoli-Sampdoria e sulla tournée in Corea: le ultime

Dopo Napoli-Sampdoria, ultima giornata di campionato in programma il 4 giugno allo stadio Maradona, il Napoli farà una tournée in Corea del Sud.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Napoli-Sampdoria, ultima giornata di campionato in programma il 4 giugno allo stadio Maradona, il Napoli farà una tournée in Corea del Sud. Per quanto riguarda la partita c’è anche l’ipotesi di anticipare il match al 2 giugno. In questo caso si partirebbe l’8 giugno e tornerebbe il 12. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.