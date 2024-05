KKN smentisce: "L’addio di Ferrara a Dazn non è legato ad un arrivo a Napoli"

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal ha smentito questi rumors

TuttoNapoli.net

Ciro Ferrara ha annunciato ieri l'addio a DAZN, con cui ha lavorato questa stagione per il programma Supertele. Poiché l’ex calciatore azzurro è stato accostato diverse volte al Napoli in un ruolo da vice allenatore al fianco di Antonio Conte, suo amico, i tifosi partenopei l'hanno colto come un indizio.

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal ha smentito questi rumors: “Siccome è stata fatta un’equazione: Ciro Ferrara lascia Dazn e arriva a Napoli, da quello che ci risulta è sbagliata perchè nulla ha a che vedere con quello che potrebbe essere l’eventuale arrivo di Conte al Napoli”.