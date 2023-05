KKN - Udinese-Napoli, domani mattina confronto tra le due Prefetture: ci sarà anche ADL

TuttoNapoli.net

Quando si giocherà Udinese-Napoli? Secondo quanto riportato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, nella giornata di domani a Napoli ci sarà un incontro tra il Prefetto Palomba, il Questore Giuliano, l'Assessore De Iesu e De Laurentiis che si connetteranno con la Prefettura di Udine in mattinata per capire come organizzarsi per la partita tra Udinese e Napoli.