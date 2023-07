L'Equipe - PSG-Galtier, accordo raggiunto per la conclusione del rapporto lavorativo

Non sono ore semplici per Christophe Galtier, attualmente in arresto per episodi di razzismo da parte sua.

Non sono ore semplici per Christophe Galtier, attualmente in arresto per episodi di razzismo da parte sua. Come informa L'Equipe, intanto, è in arrivo l'annuncio dell'accordo raggiunto con il PSG per la separazione professionale. Nella giornata di ieri sono ripresi i contatti, che oggi possono vivere l'accelerazione decisiva con tanto di annunci a rimorchio attesi a breve: l'allenatore e il suo assistente Thierry Oleksiak riceveranno la cifra desiderata, dopo aver già ricevuto la comunicazione dell'esonero da Campos, che li ha informati due giorni dopo la fine del campionato della scelta.