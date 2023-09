L'Equipe su Gattuso al Lione: "Ha il carattere vulcanico giusto"

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Laurent Blanc come allenatore del Lione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Laurent Blanc come allenatore del Lione. Dopo un pessimo inizio di stagione, caratterizzato dai problemi legati al mercato e dai cattivi risultati, il club transalpino sembra aver individuato in Gennaro Gattuso il giusto nome per la panchina.

Ne parla oggi L’Equipe in apertura, sottolineando come il carattere vulcanico dell’ex tecnico di Milan e Napoli possa sembrare la soluzione giusta per far ripartire l’OL da questa difficile situazione.