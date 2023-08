La Stampa: "Anche a Frosinone i coracci inneggianti al Vesuvio". Il pugno duro di Rocchi?

Prima giornata e già smentite a quanto pare le parole di Rocchi che aveva annunciato il pugno duro - con gare sospese - in merito ai cori discriminanti

Prima giornata e già smentite a quanto pare le parole di Rocchi che aveva annunciato il pugno duro - con la sospensione delle gare - in merito ai cori di discriminazione. Ne scrive quest'oggi in un passaggio il quotidiano La Stampa: "Nella ripresa, dove non sono mancati i coracci inneggianti al Vesuvio, con l’ingresso di Anguissa per Cajuste, sono riemersi anche i migliori Zielinski e Lobotka. Pensando allo sbarco di Gabri Veiga, gioiellino da 36 milioni, Garcia non può che sorridere, nonostante l’ammonizione incassata. «L’arbitro mi ha voluto dare il bentornato in Italia», la “sviolinata” di Rudi".