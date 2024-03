Mediaset - ADL prepara ricorso per il Mondiale per Club: il tema è delicato

Bocche cucite in casa Napoli sulla questione Mondiale per Club, nessun commento, nessuna dichiarazione da parte della squadra legale

Bocche cucite in casa Napoli sulla questione Mondiale per Club, nessun commento, nessuna dichiarazione da parte della squadra legale, al comunicato di aggiornamento postato da Infantino sui social. La società campione d'Italia mantiene il più stretto riserbo, studia la possibilità di presentare ricorso, il tema è delicato. Poi c'è la strada del campo. Al Napoli servono 5 punti per agganciare la Juventus e sfilarle il pass. Lo riporta Sportmediaset.