Mediaset - Calzona potrebbe chiedere alla Slovacchia di essere liberato per l'anno prossimo

Come riporta il portale Sportmediaset, Francesco Calzona ha un contratto con la nazionale slovacca fino al 2025 ed è probabile che per la prossima stagione la Slovacchia rivoglia Calzona come ct a tempo pieno.

"Se però la nazionale slovacca facesse un bell'Europeo, magari Calzona potrebbe anche chiedere di essere liberato prima per dedicarsi al "suo" Napoli. Ci sono tanti se in questo scenario ma con De Laurentiis è meglio non dare mai nulla di scontato...".