Mediaset - Due nomi per il centrocampo, ma Allegri pensa a una sorpresa

Ultime sulla formazione della Juventus su Sportmediaset in vista della gara di domenica contro il Napoli

"Danilo è recuperato, ma non avendolo al top Allegri potrebbe dare ancora fiducia a Rugani. Miretti e Alcaraz sono i due indiziati principali a prendere il posto degli infortunati Rabiot e McKennie, anche se non è da escludere l'impiego di Cambiaso come mezzala (a quel punto spazio a Weah sulla destra). Chiesa si è allenato in gruppo, ma parte dietro a Yildiz".