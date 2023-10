Mediaset - Garcia pensa ad altri moduli: ecco le due ipotesi alternative al 4-3-3

Chi giocherà contro l'Hellas Verona? Senza Osimhen, il ruolo di centravanti dovrebbe essere ricoperto da Simeone e non da Raspadori.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi giocherà contro l'Hellas Verona? Senza Osimhen, il ruolo di centravanti dovrebbe essere ricoperto da Simeone e non da Raspadori. Ma non è detto che quest'ultimo vada in panchina, dal momento che Rudi Garcia starebbe pensando anche a moduli alternativi al 4-3-3. A scriverlo è il portale Sportmediaset:

"Ci sono però altre ipotesi che potrebbero stimolare Garcia a rivedere la disposizione dei suoi. La possibilità, per esempio, dei due trequartisti alle spalle dell'unico attaccante (Kvara e Raspadori in posizione più accentrata dietro a Simeone), o addirittura a una formazione molto più offensiva con l'ex Sassuolo trequartista, Politano e il georgiano sulle fasce in un 4-2-3-1 con Zielinski spostato sulla stessa linea di Lobotka. Nel caso si prosegua, invece, con il centrocampo a tre, sarà Cajuste a sostituire Anguissa".