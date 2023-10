Mediaset - Infortunio Osimhen, a Castel Volturno tremano: le prime sensazioni

In Nazionale Victor Osimhen, dopo uno scatto, si è accasciato a terra salvo poi rialzarsi immediatamente

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In Nazionale Victor Osimhen, dopo uno scatto, si è accasciato a terra salvo poi rialzarsi immediatamente per recarsi fuori dal campo con le proprie gambe. Immediata la chiacchierata con lo staff medico della Nigeria: probabile che il classe 1998 abbia sentito tirare e sia uscito dal campo per mera precauzione. Per informazioni più precise riguardanti all'entità del problema serve avere pazienza: l'unica certezza è che a Castelvolturno in tanti stanno tremando. Lo scrive la redazione di Sportmediaset.