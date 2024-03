Mediaset - La Procura ha fretta: vuole ascoltare Juan Jesus già oggi

La Procura federale vuole fare in fretta sul caso Acerbi-Juan Jesus e consegnare la relazione al giudice sportivo della Serie A

La Procura Federale vuole fare in fretta sul caso Acerbi-Juan Jesus e consegnare la relazione al giudice sportivo della Serie A - che non si è pronunciato a riguardo e ha chiesto un supplemento di indagine - entro la fine di questa settimana o al massimo tra lunedì e martedì. Per questo già in giornata il difensore del Napoli dovrebbe raccontare la sua versione dei fatti davanti al Procuratore Giuseppe Chiné, che intanto ha già acquisito le immagini per la prova televisiva. Lo riporta Sportmediaset.