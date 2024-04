Mediaset - Lindstrom a rischio forfait: può saltare il Monza

Ultime di formazione su Sportmediaset in vista della gara di domenica. Kvaratskhelia e Ngonge recuperati per Monza

Ultime di formazione su Sportmediaset in vista della gara di domenica. Kvaratskhelia e Ngonge recuperati per Monza. A sinistra solito ballottaggio Mario Rui-Olivera. Zielinski in vantaggio su Traoré. Venerdì allenamento personalizzato per Lindstrom, a rischio convocazione.