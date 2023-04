Mediaset - Napoli-Salernitana, l'ultima parola al Viminale: si va verso spostamento

Si va sempre più verso lo slittamento a domenica per Napoli-Salernitana. Con ogni probabilità si giocherà 24 ore dopo, ossia alle 15 della domenica

Si va sempre più verso lo slittamento a domenica per Napoli-Salernitana. Con ogni probabilità si giocherà 24 ore dopo, ossia alle 15 della domenica, per questioni di ordine pubblico. L'ultima parola spetta al Viminale, come conferma anche Sportmediaset: "La decisione ufficiale è attesa nella serata di oggi, dopo la riunione nella prefettura del capoluogo campano. Al termine della stessa, verso le 19, il Prefetto Palomba in prefettura, con una conferenza stampa, dovrebbe ufficializzare il nuovo orario della sfida con tutti i dettagli della decisione".