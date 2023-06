I migliori allenatori della stagione per Marca: Spalletti dietro solo a Guardiola e Scaloni

Il quotidiano spagnolo Marca ha stilato la classifica dei migliori dieci allenatori dell'ultima stagione sportiva.

Il quotidiano spagnolo Marca ha stilato la classifica dei migliori dieci allenatori dell'ultima stagione sportiva. Al primo posto c'è ovviamente Pep Guardiola, vincitore del Treble con il Manchester City. Subito dietro Lionel Scaloni, campione del mondo sulla panchina dell'Argentina. E al terzo posto, udite udite, i colleghi iberici inseriscono Luciano Spalletti. Il giornale spiega poi anche le ragioni che hanno indotto a mettere il tecnico del Napoli sul podio:

"Portare il terzo Scudetto a Napoli non è cosa da tutti, infatti il Napoli ci ha messo più di 30 anni. Spalletti ha allenato per mesi la squadra più in forma d'Europa, il suo Napoli ha stupito il mondo con un gioco offensivo e sotto il suo mandato sono apparse stelle nuove come Osimhen e Kvaratskhelia. In Champions League, coi quarti di finale, ha ottenuto il miglior risultato nella storia del club".