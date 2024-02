I numeri del fallimento Mazzarri: è stracciato persino da Garcia con lo stesso numero di gare

Il Napoli che s'è reso protagonista dell'ennesimo passo falso in campionato è sempre più lontano dal quarto posto.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli che s'è reso protagonista dell'ennesimo passo falso in campionato è sempre più lontano dal quarto posto. In 24 partite, la squadra campione d'Italia ha conquistato 36 punti, una media di 1.5 punti a partita. Dopo la sfida di questo pomeriggio, Rudi Garcia e Walter Mazzarri hanno guidato i partenopei in campionato esattamente per lo stesso numero di gare, ovvero dodici. E i numeri parlano chiaro: il manager francese ha fatto meglio dell'allenatore di San Vincenzo.

Per Garcia, infatti, 21 punti conquistati in 12 partite, per Mazzarri invece solo 15. Nonostante un andamento da corsa salvezza, l'attuale allenatore del Napoli dopo il pareggio contro il Genoa ha comunque escluso la possibilità di dimettersi: "Pensa alle dimissioni? No, perché sapevo le difficoltà. Garcia non era l'ultimo arrivato, le difficoltà erano oggettive. Sono venuto, ho trovato qualche difficoltà in più ma analizzando le partite e i dati non è che ho la bacchetta magica e metto al palla all'incrocio. Se avessi la sensazione che i ragazzi non mi seguissero allora potrei pensare alle dimissioni, ma ho sentito anche le parole di Di Lorenzo. Mi hanno fatto piacere le dichiarazioni di Zerbin, non cambia la sensazione che ho".