I numeri di Buongiorno: in Serie A primeggia nelle statistiche difensive da due anni

Alessandro Buongiorno è ufficialmente un giocatore del Napoli, un acquisto importante per gli azzurri che si sono aggiudicati uno dei migliori difensori in circolazione in Italia. L'ex granata infatti nelle ultime due stagioni in Serie A ha registrato numeri importantissimi: spiccano su tutti il numero di intercetti (129) e di duelli vinti (369) in cui è stato superiore a tutti i pari ruolo in campionato. A riportare il dato statistico è Opta.