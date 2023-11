Radio Marte - Confermato Grava nello staff di Mazzarri: la squadra completa

Ci sarà un vero e proprio simbolo del Napoli nello staff di Walter Mazzarri

Ci sarà un vero e proprio simbolo del Napoli nello staff di Walter Mazzarri. Gianluca Grava accompagnerà il ritorno del tecnico di San Vincenzo nella sua avventura sulla panchina del Napoli. Grava, attualmente responsabile del settore giovanile, è stato uno delle colonne del Napoli di Mazzarri e adesso lo seguirà come collaboratore. Nello staff di Mazzarri ci saranno pure Frustalupi come vice (fino all'anno scorso tecnico della Primavera) e Pondrelli che sarà il preparatore atletico. Confermato come preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez.