Rai - Petagna recuperato, avanti col 4-3-3 anche se Bakayoko non è considerato l'ideale

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato parlando anche della gara col Parma: "Petagna dovrebbe recuperare e quindi a quel punto giocare titolare con Insigne e Lozano ai lati. Bakayoko con Demme e Zielinski, torna Di Lorenzo a destra ed a sinistra più Mario Rui che Hysaj con Ospina tra i pali. Conferme sul 4-3-3. Moduli? Dipende anche dalla partita, in alcune ti serve più qualità, in altre più equilibrio. Bakayoko credo non convinca troppo a 3, ma ora manca anche Fabian. Non è la panacea di tutti i mali, s'è vinto bene anche col 4-2-3-1 e s'è perso, così come il 4-3-3, forse dà più certezze al gruppo il 4-3-3 ma è una sensazione. Poi con Osimhen credo si tornerà al 4-2-3-1 perché è stato preso per quel disegno tattico".