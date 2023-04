Repubblica - ADL in Svizzera, proverà a tornare per il derby scudetto con la Salernitana

Aurelio De Laurentiis cercherà di tornare in tempo a Napoli per il derby contro la Salernitana che potrebbe consegnare lo scudetto agli azzurri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis cercherà di tornare in tempo a Napoli per il derby contro la Salernitana che potrebbe consegnare lo scudetto agli azzurri. Come si legge su Repubblica, il presidente del Napoli si trova attualmente in Svizzera: "Più sobria l’esultanza di Aurelio De Laurentiis, che si è fatto vivo con un tweet dalla Svizzera e cercherà di tornare in tempo per il weekend: in attesa di organizzare l’happening ufficiale di fine stagione, il 4 giugno".