Repubblica: "Caso Osimhen, ADL convinto di poter provare sua innocenza"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione online del quotidiano Repubblica approfondisce il tema Osimhen con l'arrivo di De Laurentiis a Roma in Procura: "I magistrati nello scorso mese di gennaio avevano chiuso le indagini e ravvisato il reato di falso in bilancio nella trattativa di mercato che aveva permesso al Napoli di acquistare il bomber nigeriano dal Lille, nell'estate del 2020. Non c'è stato alcun rinvio a giudizio per il momento e il presidente ha preparato in questi due mesi le sue controdeduzioni, convinto di poter provare la sua innocenza.

La parola passa insomma alla difesa e si tratta di capire se c'è ancora margine con la giustizia ordinaria per evitate il processo. Sullo sfondo ovviamente anche la giustizia sportiva, che ha aperto a sua volta un fascicolo sulla vicenda".