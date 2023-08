Repubblica - Dimissioni Mancini, tra le cause anche l’ipotesi Bonucci nello staff della Nazionale

Le inaspettate dimissioni di Roberto Mancini hanno messo la Nazionale italiana nel caos.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le inaspettate dimissioni di Roberto Mancini hanno messo la Nazionale italiana nel caos. Quali sono le vere cause che hanno portato alla drastica decisione dell'ex ct? Forse, scrive Repubblica.it, proprio le nuove nomine sono alla base della decisione del tecnico. Plausibile la pista che porta all’offerta dell’Arabia Saudita, ma non sarebbe questo il motivo scatenante. Nella sua edizione online il quotidiano scrive: “Ci sarebbe più di un motivo dietro la scelta di Mancini di abbandonare l’azzurro a Ferragosto. Le prospettive, tanto per cominciare: l’ex ct sarebbe stato tentato da offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita, sia da alcuni club della Saudi Pro League che dalla nazionale di Riad.

I rapporti interni, poi: a Mancini era stato affidato da dieci giorni il coordinamento delle nazionali, dalla maggiore alla U20. Perché, allora, da giorni il ct è stato più difficile da rintracciare, anche al telefono? È probabile che nella composizione del nuovo staff (dalla cacciata di Evani all’arrivo di Bollini e Barzagli, fino all’ipotesi Bonucci poi messa in un angolo dallo stesso calciatore) Mancini non sia stato coinvolto al cento per cento. Lasciandogli la sensazione che i pieni poteri ricevuti, alla fine tanto pieni non fossero davvero. Da qui la decisione, comunicata venerdì sera via pec alla Figc, di abbandonare dopo la mancata qualificazione al Mondiale e la scelta sempre più ridotta di giocatori azzurri intorno a cui costruire un progetto vincente”.