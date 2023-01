Repubblica - Meret non sta benissimo, ma dovrebbe partire dal 1'

Questo quanto dichiarato dal giornalista di Repubblica Pasquale Tina a Tele Club Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Meret non sta benissimo, ma stanno facendo in modo che giochi. Non ho ancora certezze in un senso o nell'altro". Questo quanto dichiarato dal giornalista di Repubblica Pasquale Tina a Tele Club Italia. Da ore sui social circolano notizie su presunta febbre che ha colpito il portiere del Napoli, ma al momento non ci sono conferme. In attesa di sviluppi e ovviamente della formazione ufficiale.