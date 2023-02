Repubblica - Plusvalenze Juve, la Procura di Torino invia gli atti ad altre 6 procure

L’iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e, secondo quanto si è appreso, è legata ai rapporti fra la società bianconera e altri club.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Torino ha trasmesso parte delle carte relative all’inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus alle procure di altre sei città italiane. L’iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e, secondo quanto si è appreso, è legata ai rapporti fra la società bianconera e altri club. Le altre procure interessate sarebbero: Bergamo (Atalanta), Bologna, Cagliari, Genova (Sampdoria), Modena (Sassuolo) e Udine (Udinese). Per i 12 indagati bianconeri (fra cui il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved) e la Juventus, chiamata in causa come ‘persona giuridica’, comincerà il 27 marzo l’udienza preliminare al tribunale di Torino davanti al gup Marco Picco.