Repubblica - Polemiche Juve-Bologna: audio Di Bello-Fourneau sarà reso pubblico

Venerdì 1 settembre a Coverciano andrà in scena una conferenza stampa in cui gli arbitri faranno il punto sulle prime due giornate di Serie A. E in quell'occasione, scrive la Repubblica, potrebbe essere reso pubblico l'audio della conversazione fra Di Bello ed il Var Fourneau in occasione del contatto Iling-Ndoye in Juventus-Bologna.

La Figc sta trattando con Dazn per poter trasmettere gli audio direttamente durante le partite, ma nel frattempo il designatore Rocchi ha la facoltà di utilizzarli a scopi didattici per illustrare errori e motivi. Ecco, a Coverciano venerdì 1 settembre potrebbe essere utilizzato proprio quello relativo all'episodio dello Stadium.