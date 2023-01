Repubblica - Stop a trasferte tifosi di Napoli e Roma non per tutta la stagione: la previsione

"Lo stop alle trasferte servirà per dare il tempo alle forze dell'ordine di identificare i tifosi coinvolti negli scontri".

Nessun divieto di trasferta per Napoli-Juventus è stato predisposto dal Viminale dopo la riunione di oggi con i vertici dello sport. Sul tema è intervenuto Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Per Napoli-Juve sarà potenziato il servizio d'ordine, ma non sono previste nuove restrizioni. Aperto anche il settore Ospiti. Lo stop alle trasferte dei tifosi del Napoli e della Roma non sarà per tutto il resto della stagione: dovrebbe durare al massimo per un paio di partite (Salerno e La Spezia per gli azzurri). Lo stop alle trasferte servirà per dare il tempo alle forze dell'ordine di identificare i tifosi coinvolti negli scontri".