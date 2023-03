Repubblica - Trasferta in bilico per tifosi Eintracht: domani riunione in Prefettura

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani il comitato per l'ordine pubblico si riunirà in Prefettura per esaminare il provvedimento del Tar della Campania circa la cancellazione del divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht Francoforte in occasione della sfida di Champions League a Napoli. Il comitato dovrà valutare la possibilità di proporre ricorso oppure predisporre le misure di sicurezza da adottare prima, durante e dopo la gara. Lo scrive La Repubblica.